Подростков в Карелии осудили за кражу и "избиение" полицейского

Суд назначил двум подсудимым наказание в виде лишения свободы условно, сообщили в прокуратуре Карелии.

Установлено, что 24 апреля 2017 в Сегежском районе подсудимые, предварительно об этом договорившись, совершили открытое хищение алкогольной продукции в одном из магазинов города на сумму свыше полутора тысяч рублей. С места преступления подростки скрылись.

Один из подростков ударил полицейского кулаком и пытался сбежать, когда его хотели привлечь к административной ответственности за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.



В судебном заседании вину в совершении преступлений подсудимые признали, в содеянном раскаялись.

С учетом указанных обстоятельств, а также данных о личности несовершеннолетних, ранее судимых за корыстные преступления, суд назначил подсудимым наказание в виде лишения свободы условно.

Приговор не вступил в законную силу.