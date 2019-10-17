Подростков в Карелии осудили за кражу и "избиение" полицейского

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Суд назначил двум подсудимым наказание в виде лишения свободы условно, сообщили в прокуратуре Карелии.
Установлено, что 24 апреля 2017 в Сегежском районе подсудимые, предварительно об этом договорившись, совершили открытое хищение алкогольной продукции в одном из магазинов города на сумму свыше полутора тысяч рублей. С места преступления подростки скрылись.
Один из подростков ударил полицейского кулаком и пытался сбежать, когда его хотели привлечь к административной ответственности за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.
В судебном заседании вину в совершении преступлений подсудимые признали, в содеянном раскаялись.
С учетом указанных обстоятельств, а также данных о личности несовершеннолетних, ранее судимых за корыстные преступления, суд назначил подсудимым наказание в виде лишения свободы условно.
Приговор не вступил в законную силу.
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