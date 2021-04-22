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Подросток в Беломорске устроил драку на улице и получил срок за избиение человека

Новости. Криминал
08:20, 23 Апреля 2021
фото: © pxhere.com
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В Беломорске 15-летний юноша получил условный срок за избиение сверстника на улице, сообщили в Следкоме Карелии.

Следствием и судом установлено, что в декабре 2020 года 15-летний подросток на улице повздорил со своим сверстником, напал на молодого человека, повалил его на землю и нанес несколько ударов по голове. В результате юноша получил травму головы с различными переломами.

С учетом признания вины и раскаяния суд назначил подростку наказание в виде 6 месяцев лишения свободы условно.

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Комментарии

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udo
2021-04-23 09:22:38
Доиграетесь с навальнятами.
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