Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Власти Карелии уменьшили величину прожиточного минимума населения 11
23.03.2021 14:41
Социальную доплату к пенсии будут назначать в беззаявительном порядке с 2022 года
23.03.2021 22:00
"Благоустройство Петрозаводска определяется выбором горожан" 5
23.03.2021 14:00
Врачи выявили связь между группой крови и риском сердечного приступа 2
23.03.2021 19:10
"Самое невероятное в лишайниках – это их природа" 3
Сегодня 09:26
Россиянам назвали первые признаки алкоголизма 4
23.03.2021 21:30
Ученые обнаружили в космосе "идеальную колыбель" для зарождения жизни 1
23.03.2021 19:40

Подсчитано число "маршруток" в Петрозаводске, оборудованных терминалами для оплаты картами

Новости. Общество
11:34, 24 Марта 2021
фото: Мэрия Петрозаводска
Загрузка...

Терминалы для оплаты проезда банковскими картами к концу 2020 года появились в большинстве троллейбусов и маршрутных автобусов Петрозаводска.

Об этом сообщил на пресс-конференции управляющий Карельским отделением Сбербанка Константин Бугрим.

По его словам, терминалами уже оборудовано более 180 единиц общественного автотранспорта, и эта работа будет продолжена.

"В этом году мы планируем завершить этот проект, и все наши автобусы и троллейбусы будут оборудованы таким средствами", - сказал управляющий.

Ранее глава Карелии заявил, что терминалы зачастую недоступны для пассажиров – водители сознательно прячут аппараты.

Как будут наказывать, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.03.2021, 16:48
Автомобиль с трупом в салоне обнаружен на дороге в пригороде Петрозаводска
18.03.2021, 10:30
Снег с крыши обрушился на голову еще одного пешехода в Петрозаводске (ВИДЕО)
22.03.2021, 06:40
"Орского маньяка" видели в Петрозаводске (ВИДЕО)
20.03.2021, 17:40
Жителей Карелии просят сидеть дома и не отпускать детей: надвигается стихия
20.03.2021, 20:32
Глава Минприроды Карелии предстанет перед судом по делу 10-летней давности в Бурятии
17.03.2021, 21:15
Арестован руководитель управляющей компании по делу о гибели прохожего под глыбой льда

Аналитика

23.03.2021 14:20
Капитал
Маленькая прививка от больших проблем!
Карелия - это регион повышенной опасности по заболеванию клещевым энцефалитом.
Глаз в коконе
23.03.2021 14:10
"Благоустройство Петрозаводска определяется выбором горожан" 5
23.03.2021 14:00
Карельского министра настигло бурятское дело 11
22.03.2021 16:45
"Мусорная реформа": Перезагрузка 7
20.03.2021 10:37
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:47
Без политики
Открылся Центр медицинской профилактики на ул. Лизы Чайкиной, 5а!
Центр медицинской профилактики на ул. Лизы Чайкиной, 5а приглашает на вакцинацию детей и взрослых Петрозаводска и Карелии.
"Самое невероятное в лишайниках – это их природа" 3
Сегодня 09:26
"Мусор на Луну не закинешь!" 5
22.03.2021 10:25
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»