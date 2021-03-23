Подсчитано число "маршруток" в Петрозаводске, оборудованных терминалами для оплаты картами

Терминалы для оплаты проезда банковскими картами к концу 2020 года появились в большинстве троллейбусов и маршрутных автобусов Петрозаводска.

Об этом сообщил на пресс-конференции управляющий Карельским отделением Сбербанка Константин Бугрим.

По его словам, терминалами уже оборудовано более 180 единиц общественного автотранспорта, и эта работа будет продолжена.

"В этом году мы планируем завершить этот проект, и все наши автобусы и троллейбусы будут оборудованы таким средствами", - сказал управляющий.

Ранее глава Карелии заявил, что терминалы зачастую недоступны для пассажиров – водители сознательно прячут аппараты.

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