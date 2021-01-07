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Подсчитан размер прибавки "среднестатистического" пенсионера в Карелии с 1 января

Новости. Общество
09:05, 08 Января 2021
фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников
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С 1 января 2021 года страховые пенсии проиндексированы на 6,3%: региональное отделение ПФР представило расчеты, какие суммы получат пенсионеры в Карелии.

"У каждого пенсионера прибавка к пенсии будет индивидуальной в зависимости от размера страховой пенсии. Чем выше приобретённые у гражданина в течение трудовой жизни пенсионные права (стаж, заработок, страховые взносы, количество пенсионных коэффициентов), тем больше размер страховой пенсии и, следовательно, сумма прибавки к ней после индексации", - пояснили в отделении.

Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости после индексации составит 6044 рублей 48 копеек в месяц. В 2020 году эта сумма равнялась 5686,25 рубля.

В качестве примера ОПФР сделало расчет, какая сумма будет положена "среднестатистическому" пенсионеру в Карелии. 

О других суммах читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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Ослик
2021-01-08 11:37:03
Очередное надувательство пенсов, все это понимают,но сверху , видимо, дана команда дальше смешить....
Цены на продукты: на сахарный песок выросли на 50 %, кг курицы стал 127 , 135 рублей,был по 109р., яйца подорожали, да всё выросло, ЖКХ поднялось минимум на 500 р., а прибавка к пенсии: 14080 умножить на 6,3%, получается не значительная, вот если бы европейскую среднюю пенсию : в 170.000р, тут как раз наша пенсия являлась бы прибавкой....хотя цены там такие же,но продукты настоящие,без пальмового масла....
stranger
2021-01-08 11:30:00
За счёт уровня пенсий государевых слуг и стражников и у холопов медианная пенсия выглядит солиднее, в отчётности.
Mikko Merimies
2021-01-08 10:56:46
Запретить бы использовать слово "средний", когда речь идёт о пенсиях. "Средняя" по Карелии - 20244! Большинство пенсионеров со всеми ЕДВ и "денежными эквивалентами" льгот столько не получают.
Врунов
2021-01-08 11:41:44
Mikko Merimies, а ты за большинство не отвечай. Трудиться надо было больше, а не сосульки фотографировать и плакатиками на пеньке трясти.
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