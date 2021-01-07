Подсчитан размер прибавки "среднестатистического" пенсионера в Карелии с 1 января

С 1 января 2021 года страховые пенсии проиндексированы на 6,3%: региональное отделение ПФР представило расчеты, какие суммы получат пенсионеры в Карелии.

"У каждого пенсионера прибавка к пенсии будет индивидуальной в зависимости от размера страховой пенсии. Чем выше приобретённые у гражданина в течение трудовой жизни пенсионные права (стаж, заработок, страховые взносы, количество пенсионных коэффициентов), тем больше размер страховой пенсии и, следовательно, сумма прибавки к ней после индексации", - пояснили в отделении.

Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости после индексации составит 6044 рублей 48 копеек в месяц. В 2020 году эта сумма равнялась 5686,25 рубля.

В качестве примера ОПФР сделало расчет, какая сумма будет положена "среднестатистическому" пенсионеру в Карелии.

О других суммах читайте в интернет-газете "Вести Карелии".