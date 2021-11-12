Подсчитано количество жителей Карелии, зарабатывающих больше 100 тыс. рублей в месяц

Заработную плату в размере более 100 тыс. рублей в месяц получают 5,3% трудоустроенных жителей Карелии, что составляет 13,8 тыс. человек.

Это следует из рейтинга регионов России по уровню зарплаты, составленного агентством РИА Новости.

По доле высокооплачиваемых работников Карелия заняла 24 место в рейтинге.

Зарплату меньше 15 тыс. рублей в месяц получают 2,2% занятых жителей республики. У половины трудоустроенного населения эта сумма составляет от 24 до 50 тыс. рублей.

Составители рейтинга прогнозируют рост средних зарплат в связи с планируемым повышением МРОТ, но признают, что этот прогноз «является достаточно неопределенным».

«Во-первых, пандемия не закончилась и еще способна преподнести неприятные сюрпризы. Во-вторых, Россия и мир столкнулись с волной инфляции, соответственно, деньги могут обесцениваться несколько быстрее обычного в среднесрочной перспективе, что может как остановить рост зарплат, так и, напротив, подстегнуть (увеличение зарплаты будет компенсировать рост цен). В-третьих, рынок труда может подвергнуться заметой трансформации из-за коренного изменения потоков трудовых мигрантов, демографических факторов как последствия пандемии или радикального внедрения удаленной работы», — говорится в комментарии к рейтингу.