890x80
Реклама
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00

Подсчитано количество жителей Карелии, зарабатывающих больше 100 тыс. рублей в месяц

Новости. Общество
11:59, 22 Ноября 2021
фото: РИА Новости / Алексей Куденко

Новости партнеров

Заработную плату в размере более 100 тыс. рублей в месяц получают 5,3% трудоустроенных жителей Карелии, что составляет 13,8 тыс. человек.

Это следует из рейтинга регионов России по уровню зарплаты, составленного агентством РИА Новости.

По доле высокооплачиваемых работников Карелия заняла 24 место в рейтинге.

Зарплату меньше 15 тыс. рублей в месяц получают 2,2% занятых жителей республики. У половины трудоустроенного населения эта сумма составляет от 24 до 50 тыс. рублей.

Составители рейтинга прогнозируют рост средних зарплат в связи с планируемым повышением МРОТ, но признают, что этот прогноз «является достаточно неопределенным».

«Во-первых, пандемия не закончилась и еще способна преподнести неприятные сюрпризы. Во-вторых, Россия и мир столкнулись с волной инфляции, соответственно, деньги могут обесцениваться несколько быстрее обычного в среднесрочной перспективе, что может как остановить рост зарплат, так и, напротив, подстегнуть (увеличение зарплаты будет компенсировать рост цен). В-третьих, рынок труда может подвергнуться заметой трансформации из-за коренного изменения потоков трудовых мигрантов, демографических факторов как последствия пандемии или радикального внедрения удаленной работы», — говорится в комментарии к рейтингу.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-11-22 12:54:50
Заноза ныть вечером будет.
Hовый
2021-11-22 12:30:29
Успешные люди полезны для общества
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.11.2021, 09:08
Путин отменил указ Ельцина о приравнивании территорий Карелии к районам Крайнего Севера
15.11.2021, 10:10
«Неожиданный документ»: Пивненко отреагировала на указ Путина о статусе Карелии как территории Крайнего Севера
15.11.2021, 18:19
Элиссан Шандалович: "Северные надбавки“ — это наше всё"
15.11.2021, 12:56
Власти Карелии ответили на вопрос о северных льготах после указа о статусе территорий Крайнего Севера
15.11.2021, 13:09
В Карелии сохранятся территории Крайнего Севера, заявили в правительстве республики
15.11.2021, 16:20
Как Карелия чуть не лишилась «северных льгот»

Аналитика

Сегодня 10:18
Обществоведение
Современная классика: что будут строить на главной площади Петрозаводска 3
Гостиничный комплекс, который собираются строить на площади Кирова, должен стать украшением города и вернуть площади ту атмосферу, которую умели создавать архитекторы прошлого. 
Как вырастет налог на недвижимость для населения и бизнеса в Карелии 1
19.11.2021 15:46
Квартирный вопрос в деле Боднарчука 15
19.11.2021 15:19
«Малиновый пиджак» для первобытного вождя 2
18.11.2021 14:38
Сколько стоит охрана власти 5
17.11.2021 15:30
Вся аналитика

Чтиво

19.11.2021 10:30
Кофе со сливками
Тайна ванной комнаты 3
Через ванную комнату Анастасии Мочаловой за год прошло около сотни котят: найденные на улице, после передержки они нашли свой дом, семью и любовь.
«Странно, что ещё остаются люди, которые не хотят прививаться» 21
08.11.2021 12:20
Использование бра в интерьере: преимущества и недостатки осветительных приборов
08.11.2021 12:10
архив чтиво

Медиа

Оплата услуг ТГК-1 онлайн и без комиссии
15.11.2021 10:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»