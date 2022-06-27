Подсчитано, на сколько инфляция «съела» зарплаты жителей Карелии

Реальный размер средней зарплаты в Карелии с учетом инфляции в 2022 году снизился на 9,4%.
Об этом говорят данные Карелиястата о номинальной начисленной заработной плате за апрель.
Эта сумма достигла 52869 рублей, что на 8,7% больше, чем в апреле 2021 года. Но реальный размер зарплаты, характеризующий ее покупательную способность, по сравнению с апрелем 2021 года снизился на 9,4%.
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