Подсчитано, на сколько подорожал сахар в Карелии на фоне ажиотажного спроса

Ажиотажный спрос на сахар-песок, который наблюдается в Карелии в последнее время, сопровождается ростом цен.
По данным Карелиястата, в марте цены на сахар повышались уже дважды. Подсчеты проводились по результатам еженедельного мониторинга цен в Петрозаводске, Костомукше и Сегеже.
В начале месяца цены выросли, в среднем, на 1,5 рубля за килограмм, а к середине марта — еще на 1 рубль 78 копеек.
В результате средняя стоимость сахара достигла 70 рублей 16 копеек.
Ранее антимонопольная служба сообщила, что проводит проверки на предмет картельного сговора в отношении крупнейших производителей сахара.
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