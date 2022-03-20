Подсчитано, на сколько подорожал сахар в Карелии на фоне ажиотажного спроса

Ажиотажный спрос на сахар-песок, который наблюдается в Карелии в последнее время, сопровождается ростом цен.

По данным Карелиястата, в марте цены на сахар повышались уже дважды. Подсчеты проводились по результатам еженедельного мониторинга цен в Петрозаводске, Костомукше и Сегеже.

В начале месяца цены выросли, в среднем, на 1,5 рубля за килограмм, а к середине марта — еще на 1 рубль 78 копеек.

В результате средняя стоимость сахара достигла 70 рублей 16 копеек.

Ранее антимонопольная служба сообщила, что проводит проверки на предмет картельного сговора в отношении крупнейших производителей сахара.