Подсчитано, на сколько выросли расходы на бензин водителей в Петрозаводске с начала года

Рост стоимости бензина в Петрозаводске в 2021 году привел к увеличению расходов водителей на топливо, в среднем, на 400 рублей в месяц.

Это следует из результатов мониторинга потребительских цен, которые регулярно проводит Карелиястат и расчетов среднего расхода топлива среднестатистическим водителем.

С начала года цены на бензин в Петрозаводске выросли примерно на 2 рубля за литр. Если размер бака среднестатистического автомобиля составляет 50 литров, то каждая заправка «до полного» во второй половине июля обходится водителю на 100 рублей дороже, чем в конце декабря. Среднестатистическому водителю на неделю хватает одного бака бензина — исходя из этого ежемесячные расходы на топливо жителей Петрозаводска выросли, в среднем, на 400 рублей. Сколько сейчас стоит бензин на городских АЗС, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».