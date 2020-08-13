Подсчитано, сколько рабочих мест откроется на 5 новых предприятиях ГПК Карелии

Строительство и ввод в эксплуатацию 5 предприятий по производству блоков и щебня запланировано в Карелии на 2020-2024 годы.

Это следует из прогноза потребности в подготовке кадров для предприятий республики, составленного Управлением труда и занятости. В документе содержатся сведения об инвестиционных проектах, которые предполагают создание новых рабочих мест.

Управление составило перечень компаний, сроки ввода объектов в эксплуатацию и планируемое количество рабочих мест. Полный список читайте в интернет-газете "Вести Карелии".