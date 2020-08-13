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Подсчитано, сколько рабочих мест откроется на 5 новых предприятиях ГПК Карелии

Новости. Экономика
09:34, 14 Августа 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Руслан Шамуко
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Строительство и ввод в эксплуатацию 5 предприятий по производству блоков и щебня запланировано в Карелии на 2020-2024 годы.

Это следует из прогноза потребности в подготовке кадров для предприятий республики, составленного Управлением труда и занятости. В документе содержатся сведения об инвестиционных проектах, которые предполагают создание новых рабочих мест.

Управление составило перечень компаний, сроки ввода объектов в эксплуатацию и планируемое количество рабочих мест.

Полный список читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-08-14 10:17:40
Одобряю. Своими налогами они будут дополнительно обеспечивать мое безбедное существование. :) Либерастная шелупонь пусть идет лесом и читает вслух бродского
Гость
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