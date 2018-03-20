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Новости. Политика
15:54, 20 Марта 2018

Подведены окончательные итоги голосования на выборах Президента России в Карелии

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Члены Центральной избирательной комиссии РК подписали протокол об установлении итогов голосования на выборах Президента России на территории Карелии.

На заседании ЦИК Карелии, которое состоялось во вторник, рассматривался вопрос об установлении итогов голосования на выборах Президента Российской Федерации на территории Республики Карелия.

Как отметил председатель Центризбиркома Алексей Бахилин, всеми комиссиями в республики была проделана огромная работа как при подготовке к выборам, так и в день голосования; все протоколы были представлены вовремя, жалоб на работу комиссий не было.

"К нам поступили все первые экземпляры протоколов Территориальных избирательных комиссий. Все результаты утверждены. Кроме того, все данные незамедлительно введены в ГАС "Выборы", повторных вводов протоколов участковых избирательных комиссий, Территориальных избирательных комиссий на территории Республики Карелии не имеется. Это говорит о качественно проделанной работе", - сказал Алексей Бахилин.

Напомним, 18 марта 2018 года в России состоялись выборы Президента. В Карелии в голосовании приняли участие 57,2% из 519667 человек, включенных в списки избирателей. Их голоса распределились следующим образом: Владимира Путина поддержали 216899 человек (73,04%), Павла Грудинина – 33693 (11,35%), Владимира Жириновского – 23254 (7,83%), Ксению Собчак – 6777 (2,28%), Григория Явлинского – 5215 (1,76%), Бориса Титова – 3201 (1,08%), Сергея Бабурина – 2343 (0,79%), Максима Сурайкина – 1927 (0,65%).

Члены республиканской ЦИК единогласно утвердили протокол об установлении итогов голосования на выборах Президента в Карелии. Позднее протокол будет направлен в Центральную избирательную комиссию России.

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