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Поджигатели в Петрозаводске попали в объектив камеры наблюдения (ВИДЕО)

Новости. Криминал
09:30, 13 Июня 2020
фото: скриншот видео
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Камеры наружного наблюдения зафиксировали, как неизвестные злоумышленники подожгли ларек в столице Карелии и скрылись с места происшествия.

Ночью девятого июня неизвестные облили воспламеняющейся жидкостью и подожгли ларек в Петрозаводске. Видео происшествия было зафиксировано камерой наружного наблюдения. Запись оказалась в распоряжении редакции "Столица на Онего".

На видео заметно, как к ларьку подходят двое мужчин в капюшонах. Они обливают ларек некой жидкостью, поджигают его и затем скрываются с места происшествия.

Видео поджога со второй камеры можно увидеть в паблике "Столицы на Онего".

Судя по зафиксированному времени на видео с камер наблюдения, поджог произошел девятого июня в 00-43.

Ранее сообщалось, что 9 июня в 00.51 пожарно-спасательные подразделения привлекались для ликвидации пожара в торговом павильоне в Петрозаводске на улице Максима Горького у дома №11. В 1.06 пожар был ликвидирован. Сгорели стена и кровля на площади 15 кв. метров. Погибших и пострадавших нет.

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