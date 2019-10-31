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Новости. Общество
10:47, 31 Октября 2019
фото: © pxhere

Погода в ноябре в Карелии будет "капризной"

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Специалисты карельского Гидрометцентра рассказали, каким будет ближайший месяц в Карелии.

По долгосрочному прогнозу, который присылают карельским синоптикам из Санкт-Петербурга, ожидается, что среднемесячная температура в ноябре будет чуть выше нормы (на 1, 2 градуса), погода будет носить неустойчивый характер.

"Сегодня мы находимся в зоне циклона. Будут умеренные снегопады, кое-где сильные. Снега добавится. Но температура уже завтра будет переходить к нулевым отметкам, а затем потеплеет до +1, + 2 градусов. Снег уплотнится, осядет", - рассказала "Столице на Онего" синоптик карельского Гидрометцентра Елена Ишкина.

По словам Ишкиной, до 7-8 ноября по южным и центральным районам дневные температуры будут слабоположительными. В отдельные ночи при прояснениях похолодает до - 7, - 10 градусов.

"На территории республики днем в основном будет от -2 до +2 градусов. Но в северных районах сохранятся отрицательные температуры: ночью -10, -13 градусов, днем -5, -6 градусов. Думаю, что там, где снега прибавилось, в ноябре он уже не растает. До +5, +6 градусов столбик термометра не повысится. Бурного тепла мы в ноябре не ждем", - отметила Елена Ишкина.

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