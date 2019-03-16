Пограничники Карелии помогли найти мурманчанина, размещавшего экстремистские материалы в Интернете

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Карелия выявлен 29-летний житель города Заполярный, размещавший в Интернете материалы экстремистского характера, сообщили в ведомстве.

Указанный житель приграничного района Мурманской области размещал в открытом доступе на своей странице в социальной сети "В контакте" видео- и аудиозаписи, включенные в федеральный список экстремистских материалов. Данные видео- и аудиозаписи содержали материалы, направленные на возбуждение ненависти, вражды, унижение достоинства человека по признакам национальности, происхождения и принадлежности к какой-либо социальной группе.

В субботу 16 марта вступило в силу постановление Печенгского районного суда Мурманской области в отношении жителя Заполярного, который признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.29 КоАП РФ (производство и распространение экстремистских материалов), с назначением наказания в виде штрафа в размере одной тысячи рублей.

Судом было учтено добровольное прекращение указанным лицом противоправного поведения. Правонарушитель самостоятельно удалил экстремистский контент.