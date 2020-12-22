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Похоронщики в Карелии не докопали могилу и попросили забрать тело обратно

Новости. Происшествия
15:03, 23 Декабря 2020
фото: © кадр из видео
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В Карелии работники похоронной компании не успели выкопать могилу и предложили женщине забрать с кладбища тело мужа обратно домой.

Жительница Карелии рассказала страшную историю, которая произошла с ней на кладбище в Вилге, где работники МУСП "Мемориал" занимались организацией похорон ее мужа.

"Я заказала услугу "под ключ" в одной частной фирме, – рассказывает родственница умершего мужчины. – Они передали заявку в "Мемориал". Но когда мы приехали на кладбище, могила не была выкопана. Более того – ее так и не выкопали до конца, мы хоронили на очень маленькую глубину, всего 40 сантиметров до крышки. Подъехал некто Дмитрий, представился директором "Мемориала", и объяснил, что они не рассчитали времени и сил – в земле оказался большой валун. Мы приехали в 14 часов, и до 15.45 ждали, пока не начало темнеть. Тогда я приняла решение хоронить как есть…" - рассказала женщина и добавила, что директор посоветовал перенести похороны на следующий день.

Семья посчитала это кощунством.

"В пятницу я не смогла до них дозвониться, – рассказывает женщина. – В субботу мы приезжаем с катафалком, и выясняем, что у нас не выкопана могила. И когда я начинаю с ним ругаться, он мне заявляет: "Вообще это платная услуга – камни доставать"…

Какие еще скандалы произошли на кладбище в Вилге из-за недобросовестной работы МУСП "Мемориал", читайте здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Жора
2020-12-23 15:42:34
Покойнику всё равно на какой глубине закопают, а живым людям ещё раз убедиться : до чего всё запущено!?!
кир
2020-12-23 15:34:13
Всякое бывает. Истерики не надо.
театральный критик
2020-12-23 15:14:30
Нафига нам эти овнотерки ?
zanoza
2020-12-23 15:11:07
Денег ещё хотели срубить, такой нынче ушлый похоронный бизнес.
Гость
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