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Поисковики Карелии подняли за сезон останки 420 советских воинов

Новости. Общество
17:40, 13 Ноября 2020
фото: © правительство Карелии
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В Петрозаводске проходит торжественное закрытие Всероссийской акции Вахта Памяти – 2020", сообщили в правительстве Карелии.

Сегодня в Петрозаводске началось торжественное закрытие "Вахты Памяти – 2020". Эта всероссийская акция объединяет работы по поиску незахороненных бойцов, благоустройство воинских захоронений, патриотические акции. В Карелию приехали представители поисковых объединений, руководители и активисты региональных отделений Поискового движения России.

В этом полевом сезоне в Карелии найдены останки 420 советских воинов, установлено 44 имени. Поисковые экспедиции и полевые разведки проводились на территории 13 районов республики, в них приняли участие поисковые объединения из 15 регионов России.

Торжественные мероприятия, получившие названия "Открытие и Закрытие "Вахт Памяти", ежегодно проходят в разных городах страны, начиная с 1989 года. Первое, как правило, весной, второе – поздней осенью.

Во время церемонии возложения цветов поисковики сегодня отправили для захоронения родственниками в Челябинской области найденные в Лоухском районе останки бойца. Уроженец Поволжья Николай Никулин родился в 1914 году, служил ефрейтором в 85-й морской стрелковой бригаде, погиб у поселка Кестеньга 18 августа 1943 года. Нашли и одну из его личных вещей – бритву с надписью "Никулин Н.Н.»" Она будет передана дочери героя.

На мероприятиях закрытия "Вахты памяти" участники поискового движения обсудят также опыт проведения полевых экспедиций в условиях, связанных с мерами по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, а также развитие молодежных проектов.

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