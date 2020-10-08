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Появились кадры с места смертельного ДТП на севере Карелии (ФОТО)

Новости. Происшествия
16:18, 09 Октября 2020
фото: © паблик Вконтакте "Безопасный городишко Лоухи"
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В аварии, произошедшей на 1028 км федеральной автодороги "Кола" "Санкт-Петербург – Мурманск" в Лоухском районе, погиб 26-летний водитель из Воронежской области.

В паблике "Безопасный городишко Лоухи" выложили фото с места страшной аварии.

Напомним, в минувший четверг, 8 октября, в 20.10 на 1028 км федеральной автодороги "Кола" "Санкт-Петербург – Мурманск" водитель автомобиля Lada Granta при обгоне транспортного средства не убедился в безопасности манёвра и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с встречным автомобилем Lada Vesta.

В результате происшествия пострадали 3 человека – 31-летний водитель Lada Vesta и два пассажира Lada Granta - мужчины 31 и 32 лет. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.

Житель Воронежской области, 26-летний водитель Lada Granta , скончался на месте.

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Комментарии

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бюджет
2020-10-09 17:38:57
Все просто- не дорога, а Г......НО! Разделять потоки НАДО!!!
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