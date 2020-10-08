Молодой житель Воронежской области погиб в страшной аварии в Карелии

В Лоухском районе произошло ДТП, в котором один человек погиб и трое получили травмы, сообщает ГИБДД Карелии.

В минувший четверг, 8 октября, в 20.10 в Лоухском районе, на 1028 км федеральной автодороги "Кола" "Санкт-Петербург – Мурманск" произошло смертельное ДТП.

Водитель автомобиля Lada Granta при обгоне транспортного средства не убедился в безопасности манёвра и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с встречным автомобилем Lada Vesta.

В результате происшествия пострадали 3 человека – 31-летний водитель Lada Vesta и два пассажира Lada Granta - мужчины 31 и 32 лет. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.

Травмы 26-летнего водителя Lada Granta (житель Воронежской области) оказались смертельными.