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Молодой житель Воронежской области погиб в страшной аварии в Карелии

Новости. Происшествия
11:52, 09 Октября 2020
фото: © ГИБДД Карелии
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В Лоухском районе произошло ДТП, в котором один человек погиб и трое получили травмы, сообщает ГИБДД Карелии.

В минувший четверг, 8 октября, в 20.10 в Лоухском районе, на 1028 км федеральной автодороги "Кола" "Санкт-Петербург – Мурманск" произошло смертельное ДТП.

Водитель автомобиля Lada Granta при обгоне транспортного средства не убедился в безопасности манёвра и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с встречным автомобилем Lada Vesta.

В результате происшествия пострадали 3 человека – 31-летний водитель Lada Vesta и два пассажира Lada Granta - мужчины 31 и 32 лет. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.

Травмы 26-летнего водителя Lada Granta (житель Воронежской области) оказались смертельными.

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