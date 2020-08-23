Появились подробности страшного ДТП в Карелии, где погибли два человека

Страшная авария произошла в Кондопожском районе на 572 км автодороги " Кола", сообщили в ГИБДД Карелии.

Напомним, смертельное ДТП произошло на трассе "Кола": в результате лобового столкновения автомобилей погибли два человека, еще трое госпитализированы.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.

Предварительно известно, что в 12.20 38-летний водитель автомобиля Kia Optima (житель Санкт-Петербурга) выехал на полосу встречного движения и столкнулся со встречным автомобилем Volkswagen Polo.

В результате ДТП от полученных травм (до приезда скорой медицинской помощи) скончались два человека – 54-летний водитель и 35-летний пассажир Volkswagen.

Также в Volkswagen травмы различной степени тяжести получили две пассажирки – женщины 45 и 48 лет и 9-летний мальчик (все жители Карелии).

В автомобиле Kia травмированы водитель и его 57-летняя пассажирка (жительница Санкт-Петербург).