Два человека разбились в смертельном ДТП в Карелии (ФОТО и ВИДЕО)

Смертельное ДТП произошло на трассе "Кола": в результате лобового столкновения автомобилей погибли два человека, еще трое госпитализированы.

В воскресенье, 23 августа, на 573 км. федеральной автодороги "Кола" в Кондопожском районе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает ГИБДД по Карелии.

По предварительным данным, около 12:30 водитель автомобиля "KIA Optima" 1982 года рождения допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с автомобилем "Volkswagen Polo".

В результате происшествия погибли 2 человека - водитель "Volkswagen" 1985 года рождения и его пассажир - мужчина 1966 года рождения. Еще 2 пассажира "Volkswagen" (9-летний ребенок и женщина) и водитель "KIA" доставлены в больницу (характер травм пострадавших уточняется).

Фото и видео с места трагедии опубликованы в сообществе "ДТП Петрозаводска и Карелии".