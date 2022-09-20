Появились предварительные данные о человеческих останках, обнаруженных во время земляных работ в Карелии

На месте обнаружения человеческих костей в Медвежьегорском районе Карелии по предварительным данным было захоронено около 30 человек*.

Об этом сообщила депутат парламента Карелии Эмилия Слабунова.

По ее словам, она получила ответ на свой запрос, направленный в региональное управление Следственного комитета РФ.

«Получила ответ. В нем говорится, что останки 30 человек поступили, находятся на экспертизе. Предполагаемая датировка давности захоронения — 50–70 лет удивила. Надеюсь, что она будет уточняться», — написала депутат в своем аккаунте в Телеграм.

Как сообщалось ранее, останки были обнаружены в середине сентября в Медвежьегорске, когда рабочие проводили земляные работы, чтобы выкопать яму для туалета.

* 16+