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Появились разъяснения, кто заплатит за ремонт квартир после замены газовых сетей в Петрозаводске

Новости. Общество
11:07, 13 Декабря 2021
фото: © septik27.ru

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Реконструкция газовых сетей многоквартирных домов Петрозаводска при переводе на природный газ будет финансироваться за счет взносов на капремонт с согласия жильцов.

Тот же источник может быть использован для ремонта квартир после замены сетей.

Об этом сообщил сегодня на совещании в администрации города заместитель гендиректора АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» Павел Блатков.

Он пояснил, что если газовые сети, по которым подается сжиженный газ, не пригодны для использования природного газа, то они должны быть демонтированы. Для этого придется взламывать полы, стены и потолки в квартирах.

«Демонтаж — это разборка, ломка, строительство новой сети и подводка к газовому оборудованию с подключением. Все это надо сделать синхронно по всем квартирам, чтобы в квартиры был 100%-ный допуск… Подрядчик должен все выполнить — разобрать, собрать, навести красоту, сдать и подключить», — сказал Блатков.

По его словам, такая реконструкция возможна, если жильцы дадут согласие на использование денег, собранных за счет взносов на капремонт.

«Это все идет из Фонда капремонта... Сами управляющие компании это решают. Если эти средства есть, они проводят предпроектную проработку, готовят смету, встречаются с жильцами многоквартирного дома, голосуют. Жители определяются своим собранием, на что им нужны эти средства в первую очередь», — пояснил замгендиректора компании.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Александр
2021-12-13 12:00:30
Уважаемые господа писатели. Не вводите народ в заблуждение и не ссылайтесь на Блаткова. Чтобы он не сказал, это не его епархия по переводу многоквартирного дома на природный газ. Он отвечает за подвод сетей. Все кто прошел через эту процедуру прекрасно знают, что подрядчик выломает и заменит, причем по фасаду с заходом в кухню напрямую с улицы в квартиру. НО - ремонтировать и восстанавливать отделку в квартире никто не будет. Фонд всем отписывает, что он отвечает только за замену сетей общего пользования, а восстановление отделки проблема собственника.
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