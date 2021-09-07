Появились разъяснения, почему пенсию могут назначить меньше, чем положено

Ошибки в документах являются причиной неправильных размеров пенсионных выплат.

Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на разъяснения отделения Пенсионного фонда.

Неправильно указанная должность в трудовой книжке или отсутствие печати могут повлиять на размер пенсии. Поэтому гражданам необходимо заранее обращаться в Пенсионный фонд, чтобы специалисты проверили все документы и при необходимости сделали запросы на предыдущее место работы, в архив или в органы соцобеспечения другого государства, говорится в сообщении.

«Для того, чтобы у будущих пенсионеров не было проблем с документами, Пенсионный фонд России активно развивает систему персонифицированного учёта и электронные сервисы», — добавили в отделении ПФР.