Появились результаты эксперимента по налогу для самозанятых

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Тысячи налогоплательщиков зарегистрировались в качестве самозанятых с момента старта эксперимента по введению налога на профессиональный доход 1 января.
Об этом сообщил официальный представитель ФНС России Борис Беляков.
"С 1 января к эксперименту присоединились тысячи налогоплательщиков. Первый самозанятый скачал приложение и зарегистрировался прямо в новогоднюю ночь, в 00.07 1 января", – сказал Беляков.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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