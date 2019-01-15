Появились результаты эксперимента по налогу для самозанятых

Тысячи налогоплательщиков зарегистрировались в качестве самозанятых с момента старта эксперимента по введению налога на профессиональный доход 1 января.

Об этом сообщил официальный представитель ФНС России Борис Беляков.

"С 1 января к эксперименту присоединились тысячи налогоплательщиков. Первый самозанятый скачал приложение и зарегистрировался прямо в новогоднюю ночь, в 00.07 1 января", – сказал Беляков.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".