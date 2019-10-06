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Новости. Происшествия
11:16, 06 Октября 2019
фото: ДТП ПТЗ

Появилось видео массового ДТП на мосту в Петрозаводске

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Около девяти аварий произошло вчера в течение 40 минут на мосту между Кукковкой и Древлянкой.

На ДТП ПТЗ выложили видео аварий, которые произошли в минувшую субботу в конце Карельского - начале Лесного проспекта. По словам очевидцев, было скользко. Сталкивались автомобили, двигающиеся в попутном направлении, некоторые транспортные средства в момент торможения или перестроения разворачивало на проезжей части с последующим наездом на отбойный брус. Началась "цепная реакция". Через 30 минут после первого столкновения на месте происшествия образовался затор, пишет ДТП ПТЗ.

Напомним, Госавтоинспекция Карелии сообщила сегодня об одной из аварий на мосту. При столкновении автомобилей "Грейт Вол" и "Лада Приора" пострадала водитель "Лады". 46-летней женщине была оказана медицинская помощь.

В остальных столкновениях, к счастью, обошлось без пострадавших, пишет ДТП ПТЗ.

Видеокамера компьютерной сети "Сампо.ру" запечатлела массовое ДТП.

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Комментарии

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Lana
2019-10-06 11:44:50
Картина маслом!
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