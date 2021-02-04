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Появился новый прогноз по добыче алмазов на юге Карелии

Новости. Экономика
14:23, 05 Февраля 2021
фото: pixabay
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Министерство природных ресурсов Карелии раскрыло результаты предварительной работы по изучению возможностей разработки месторождения алмазов в Приладожье.

О прогнозах добычи рассказал заместитель министра Алексей Павлов на сегодняшнем совещании правительства, посвященном социально-экономическому развитию Карелии.

По его словам, появились данные об объеме ресурсов алмазов на так называемой Сортавальской площади, 68% которой находится на территории Суоярвского района.

"Прогнозные ресурсы алмазов категории Р2, а это уже основано на положительной оценке в ходе поисков рудопроявлений, геофизических и геохимических аномалий, оцениваются в 15 млн карат", - сообщил Павлов.

Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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