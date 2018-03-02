Появление надзорных органов на предприятиях должно стать исключением, заявил Владимир Путин

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что необходимо вводить дистанционные методы контроля за предприятиями.

Об этом сообщает информационное агентство RNS.

Глава государства добавил, что в течение двух лет необходимо перевести всю систему контроля и надзора на риск-ориентированный подход, законодательная база для этого сформирована.

Вот здесь – подробнее.