Пойманный на дороге пьяный водитель в Карелии обматерил полицейского и теперь пойдет под суд

Следственные органы Кемского района Карелии направили в суд уголовное дело об оскорблении полицейского - обвиняется водитель, отстраненный от управления автомобилем за езду в нетрезвом состоянии.

Об этом сообщили в карельском управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, в июне 2021 года сотрудники ДПС в Кеми остановили автомобиль, которым управлял водитель с признаками опьянения, имевший непогашенную судимость за совершение аналогичного преступления.

Для освидетельствования его доставили в медицинское учреждение, где он позволил себе «публичное оскорбление представителя власти».

«В присутствии посторонних лиц высказал в неприличной и нецензурной форме в адрес одного из полицейских оскорбительные слова и выражения», — пояснили в Следкоме.

По совокупности правонарушений ему грозит до двух лет лишения свободы.