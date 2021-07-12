Реклама
Прислать новость
В Петрозаводске мужчина упал с балкона 4 этажа 4
12.07.2021 12:17
Утонул сотрудник заповедника «Кивач» в Карелии 1
12.07.2021 15:46
Сотрудник лодочной станции в Петрозаводске «дал в глаз» женщине 9
12.07.2021 13:33
Появились официальные разъяснения о наказании работников предприятий Карелии за отказ от вакцинации 18
12.07.2021 09:21

Пойманный на дороге пьяный водитель в Карелии обматерил полицейского и теперь пойдет под суд

Новости. Криминал
07:25, 13 Июля 2021
фото: © Владимир Гердо/ТАСС

Следственные органы Кемского района Карелии направили в суд уголовное дело об оскорблении полицейского - обвиняется водитель, отстраненный от управления автомобилем за езду в нетрезвом состоянии.

Об этом сообщили в карельском управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, в июне 2021 года сотрудники ДПС в Кеми остановили автомобиль, которым управлял водитель с признаками опьянения, имевший непогашенную судимость за совершение аналогичного преступления.

Для освидетельствования его доставили в медицинское учреждение, где он  позволил себе «публичное оскорбление представителя власти».

«В присутствии посторонних лиц высказал в неприличной и нецензурной форме в адрес одного из полицейских оскорбительные слова и выражения», — пояснили в Следкоме.

По совокупности правонарушений ему грозит до двух лет лишения свободы.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.07.2021, 07:25
Политолога из Петрозаводска Анатолия Цыганкова обложили матом на пресс-конференции в ТАСС (ВИДЕО)
09.07.2021, 11:58
Жительница Карелии вернула с того света утонувшую в реке маленькую девочку
07.07.2021, 06:40
Скончалась экс-депутат парламента, заслуженный врач Карелии
10.07.2021, 18:02
На проспекте Ленина в Петрозаводске начали сносить старое деревянное здание (ФОТОФАКТ)
10.07.2021, 21:40
Девушки начали рассказывать об увеличении груди после вакцинации
12.07.2021, 15:46
Утонул сотрудник заповедника «Кивач» в Карелии

Чтиво

08.07.2021 15:28
Личное мнение
Вакцинация как вопрос веры и принуждения 4
У карельских чиновников не хватило аргументов убедить около двух тысяч жителей республики в необходимости добровольной прививки от коронавируса?
Новые технологии в лечении катаракты
06.07.2021 11:30
Роман с камнем 3
29.06.2021 10:40
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»