Показатель бедности населения в Карелии оказался одним из самых высоких на Северо-Западе РФ

Среди регионов Северо-Западного федерального округа хуже ситуация только в Псковской области.

На фоне всей страны население Карелии живет "средне" – не слишком богато, как население Ямало-Ненецкого автономного округа, который возглавил рейтинг субъектов федерации по уровню доходов граждан, но и не слишком бедно, как жители Тывы, оказавшиеся в конце списка. Однако если сравнивать ситуацию в Карелии с соседними регионами, то сравнение это получится не в пользу республики.

Показатель бедности населения в Карелии – один из самых кричащих на Северо-Западе. Такой доли граждан, имеющих доходы ниже регионального прожиточного минимума, нет больше ни в одном субъекте федерации, за исключением Псковской области.

Читайте подробнее в статье "Сто тысяч бедных на границе с Евросоюзом".