Показатель смертности от коронавируса вырос в Карелии

Смертность от коронавируса в Карелии достигла 18,4 случая на 100 тыс. населения.

Это следует из информации о ситуации с коронавирусной инфекцией, размещенной на странице главы Минздрава Михаила Охлопкова Вконтакте.

Днем ранее показатель смертности составлял 17,9 случая на 100 тыс. населения.

С начала эпидемии от коронавируса в Карелии умерли 113 человек.

Всего в республике выявлено 2757,5 случая коронавирусной инфекции на 100 тысяч населения. По России этот показатель составляет 1637,5 случая, по Северо-Западу – 2226,7.