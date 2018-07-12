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Новости. Общество
19:10, 12 Июля 2018

Поклонники не узнали Надежду Кадышеву на свежем фото


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В Интернете обсуждают свежее фото 59-летней солистки ансамбля народных песен "Золотое кольцо" Надежды Кадышевой.

Как отмечает Starhit, зрители привыкли видеть артистку в помпезных нарядах: на сцене она отдает предпочтение ярким образам. Но и в обычной жизни Надежда Никитична – эффектная дама, которая приковывает к себе внимание окружающих.

Недавно ее заметили во время шопинга в ЦУМе. Как оказалось, стилист помог выбрать Кадышевой одежду, которая подчеркнула ее индивидуальность.


фото: Инстаграм

"В гостях народная артистка России Надежда Кадышева! Уже несколько лет работаем и дружим с вами и вашей семьей! Спасибо за доверие!" - написал стилист Максим Алексеев.

Но поклонники артистки не узнали ее, им было непривычно видеть Кадышеву в столь необычном образе. Стилист подобрал для нее юбку в лавандовом цвете, блузку с бантом на шее, летнее пальто и сумку с преобладанием фисташкового цвета. Певица обула остроносые босоножки. "Очень классно они одеты!", "Момент, когда не узнал Кадышеву", - делились впечатлениями фолловеры.

Певица не раз признавалась, что совершенно не чувствует, как идут года, - ведь у нее огромное количество сил и энергии. Поклонники полностью с ней согласны и всегда интересуются, как ей удается так прекрасно выглядеть. Некоторые предполагают, что знаменитость прибегает к услугам пластических хирургов. 

"Я могу вам сказать, что с личиком я не делаю ничего. Никогда у меня не было ни одного укола. Нет у меня второго подбородка, и слава богу!" - признавалась Надежда Кадышева в одной из телепрограмм.

Тем не менее солистка "Золотого кольца" довольно критично относится к своей внешности: пользуется дорогими кремами, тщательно следит за своим рационом - ест много овощей, рыбу, кашу.

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