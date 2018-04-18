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Новости. Общество
21:30, 18 Апреля 2018

Поклонники в ужасе от вида Билана

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Они строят всяческие догадки.

Совсем мало времени остается до премьеры клипа Димы Билана на песню "Девочка, не плачь". На своей странице в Instagram артист продолжает интриговать поклонников, выкладывая кадры из видео. На очередном таком снимке он предстал в черных очках и белой майке-"алкоголичке".

Внимательные поклонники заметили, что подмышки певец не бреет. "Фото – треш, конечно. Вы спецом самое неудачное выбрали? Но все натурально – глядя на Вас, в носу сразу запах пота и перегар", – написала под постом одна из поклонниц.

Как отмечает издание "Дни.ру", больше этого подписчиков потрясла болезненная худоба певца. "Димочка, подружку смени – не кормит тебя. Кушай борщик, пирожки, беляшики, и силы будут песенки петь", "Похудел и осунулся, кушай. Занимайся, на тебя люди смотрят". Как плохо выглядишь, ужас", – комментируют поклонники.

Люди даже решили, что такой вид артиста связан с употреблением запрещенных препаратов. Это, конечно, ерунда – Билан ведет здоровый образ жизни. "Заканчивай с наркотиками", "Наркота тебя погубит", – упорно кричат злопыхатели.

Издание напоминает, что артист резко похудел из-за болезни: у Димы выявили сильный гастрит, вызванный, очевидно, нервными срывами, который привел к потере веса. "Да я не специально, – оправдывался Билан. – Все от неправильного питания. Теперь познаю, что такое есть каждые два-три часа маленькими порциями. Утром варю кашки: рисовую, овсяную, манную. Уже сам умею, очень неплохо получается. Знаете, мне понравилось быть худым. Такая легкость ощущается, вернулась забытая гибкость. Так что буду поддерживать это состояние".

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