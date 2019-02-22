Покупатель аварийного здания заявил, что мэрия Петрозаводска его обманула

Бизнесмен Никита Бокарев, купивший на аукционе аварийное здание магазина на Березовой аллее за 21,7 млн рублей, заявил, что власти Петрозаводска ввели его в заблуждение при проведении аукциона, и потребовал отменить сделку.

Жалоба Бокарева, отправленная в УФАС, оказалась третьей по счету в списке претензий к аукциону по продаже здания на Березовой аллее. Ранее антимонопольщикам пожаловались двое других участников торгов – Многофункциональный центр недвижимости и фирма "Арче".

МФЦН заявил в своей жалобе, что в аукционной документации не было информации о месте и сроках подведения итогов продажи муниципального имущества. Якобы чтобы получить дополнительную информацию об условиях торгов, потенциальным покупателям надо было лично явиться в мэрию. УФАС отвергло эти аргументы, указав, что вся информация была доступна претендентам на участие в аукционе. Жалоба была отклонена.

Комиссия УФАС признала жалобу предпринимателя Бокарева необоснованной. Подробности своего решения антимонопольная служба опубликует в мотивировочной части.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".