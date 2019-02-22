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Новости. Экономика
16:25, 22 Февраля 2019
фото: facebook Александра Лукьянова

Покупатель аварийного здания заявил, что мэрия Петрозаводска его обманула

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Бизнесмен Никита Бокарев, купивший на аукционе аварийное здание магазина на Березовой аллее за 21,7 млн рублей, заявил, что власти Петрозаводска ввели его в заблуждение при проведении аукциона, и потребовал отменить сделку.

Жалоба Бокарева, отправленная в УФАС, оказалась третьей по счету в списке претензий к аукциону по продаже здания на Березовой аллее. Ранее антимонопольщикам пожаловались двое других участников торгов – Многофункциональный центр недвижимости и фирма "Арче".

МФЦН заявил в своей жалобе, что в аукционной документации не было информации о месте и сроках подведения итогов продажи муниципального имущества.  Якобы чтобы получить дополнительную информацию об условиях торгов, потенциальным покупателям надо было лично явиться в мэрию. УФАС отвергло эти аргументы, указав, что вся информация была доступна претендентам на участие в аукционе. Жалоба была отклонена.

Комиссия УФАС признала жалобу предпринимателя Бокарева необоснованной. Подробности своего решения антимонопольная служба опубликует в мотивировочной части.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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кир
2019-02-22 16:37:34
Видать он такой и бизнесмен. Про них правильно, одной фразой изложил Мизантроп. :)
Мизантроп
2019-02-22 16:42:02
кир, Хе-хе-хе... У нас в НКВД все про них знают. Кого, когда и где.
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