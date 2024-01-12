Покупатели Wildberries стали получать уведомления о замене товара

Клиентам маркетплейса Wildberries начали приходить уведомления о замене товара в связи с повреждением при доставке.

Клиентам маркетплейса Wildberries начали приходить уведомления о замене товара в связи с повреждением при доставке. Доставить новый компания пообещала в течение нескольких дней, пишет «Фонтанка».



«Товар был поврежден при доставке. Мы заменили его на такой же, и он будет доставлен вам в течение нескольких дней», — такие уведомления приходят клиентам маркетплейса с извинениями за задержку доставки.

Однако в некоторых случаях доставка товаров отменяется. Тогда клиентам приходят соответствующие уведомления: «Товар отменен, так как был поврежден при доставке. К сожалению, товара нет в наличии, поэтому произвести его замену и доставку нет возможности». Там же говорится, что в случае, если условия приобретения включали в себя стоимость обратной доставки в случае возврата, эта сумма не будет удержана с покупателя.