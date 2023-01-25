Полиграф помог следователям Петрозаводска раскрыть жестокое преступление 15-летней давности

По версии следствия, в 2008 году квартирант избил до смерти пьющего владельца жилья, сообщили в Следкоме Карелии.

Сотрудники регионального Следкома завершили расследование особо тяжкого преступления, совершенного 15 лет назад.

В декабре 2008 года в квартире жилого дома в Петрозаводске обнаружено тело мужчины 1976 года рождения с травмами головы и тела. Было возбуждено уголовное дело об избиении до смерти.

Сначала следователи отрабатывали версию причастности к преступлению кого-то из знакомых потерпевшего, но достаточных доказательств не было.

В июне 2022 года в Следкоме республики вернулись к этому уголовному делу. Следователи поработали с людьми, входившими в круг общения умершего, в частности, с его квартирантом.



Ранее последний категорически отрицал, что ссорился с потерпевшим. Мужчина настаивал на своей невиновности и

согласился на испытание полиграфом.



В результате установлено, что он располагает информацией о деталях и обстоятельствах преступления, а его первоначальные показания могут быть ложными.

Помимо этого, следователи повторно допросили всех возможных очевидцев, провели дополнительные судебно-медицинские экспертизы.



Под давлением улик бывший квартирант сознался в преступлении. Таким образом, следствие установило, что в декабре 2008 года мужчина снимал комнату в квартире потерпевшего. Они часто ссорились, потому что квартирный хозяин пил.



Кроме того, у жильца периодически пропадали вещи, в чем он подозревал владельца квартиры. После очередного конфликта, злоумышленник избил потерпевшего и оставил лежать в его комнате. На следующее утро он обнаружил, что мужчина не подает признаков жизни, вызвал бригаду скорой медицинской помощи, которая зафиксировала его смерть.

Расследование завершено, уголовное дело направлено в суд, рассказали в Следкоме карелии. Обвиняемому грозит до 15 лет колонии.