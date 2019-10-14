Полина Гагарина натянула на грудь повязку

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Певица в повязке вместо лифа эффектно позировала в молочной ванне.
Полина Гагарина показала кадр из будущего клипа. Певица позировала в откровенном наряде, лежа в молоке, пишет Cosmopolitan.
На снимке, сделанном на съемочной площадке, Гагарина лежит в молочной воде. Из одежды на звезды "Евровидения-2015" мокрая повязка вместо лифа. Полина сделала яркий макияж с акцентом на губы.
Поклонников звезды удивила необычная фотография. Они признались, что с нетерпением ждут клип на новую песню артистки. Тем не менее, нашлись и те, кто оценил необычный кадр в ироничной манере – они стали придумывать смешные подписи к снимку.
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