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Новости. Общество
11:31, 10 Декабря 2018
фото: https://maxim-efimov.livejournal.com/

Политэмигранту из Карелии не хватало на родине красоты, а в Эстонии – счастья

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Получивший убежище блогер считает, что уровень счастья в стране должно измерять специальное министерство.

Опальный карельский блогер Максим Ефимов, обосновавшийся в 2012 году в Эстонии, признался на своей странице в "Живом журнале", что жизнь в Карелии не давала ему возможности для "полноценного эстетического развития" и "развития вкуса". "Это бедная, с точки зрения предметов материальной культуры человечества, территория. Там мало красоты, – считает Ефимов. – Моей большой заслугой стало саморазвитие в этом направлении – в воспитании вкуса и эстетического самосовершенствования. Благодаря международным программам молодежного обмена, а также другим программам я побывал в главных центрах европейской культуры в Германии, Франции, Бельгии, Испании, Дании, Польши, Венгрии, Румынии, Голландии. Про Санкт-Петербург и Москву я уже не говорю. Немногие в Карелии слышали про музей Тиссен-Борнемица или Прадо, или про музей Мемлинга".

Впрочем, к Таллину, где сейчас проживает политэмигрант, у Максима Ефимова тоже имеются претензии. "Мир, который меня сейчас окружает, далек от законов красоты и искусства, – написал опальный блогер в ЖЖ. – Творческая мысль практически отсутствует в видимом мире. Взять хотя бы центр Таллина, световое пространство которого совсем не организовано. Оно убого, бедно, оно подавляет психику, а не радует ее. Подсветка не имеет никакого эстетического воздействия. Создается впечатления лишь недоразвитого вкуса и формального, непродуманного подхода к световым решениям".

Как считает Ефимов, Эстонии необходимо министерство счастья – "хотя бы для того, чтобы измерять уровень счастья и пытаться что-то изменить к лучшему в нашей действительности, напоминать всем о существовании другого мира - гармоничного, теплого, доброго. Устраивать дискуссии на тему счастья. И всячески проводить в жизнь идеи психологически грамотного и здорового общества".

Напомним, в апреле 2012 года против Максима Ефимова было возбуждено уголовное дело по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а также унижении достоинства группы лиц по признакам отношения к религии). Поводом для этого послужила статья "Карелия устала от попов", опубликованная блогером на сайте Карельского отделения "Молодежной правозащитной группы". После того, как городской суд Петрозаводска постановил отправить Ефимова на обследование в психиатрический стационар, блогер выехал за границу и получил политическое убежище в Эстонии.

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Комментарии

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кир
2018-12-10 12:15:42
С завидной периодичностью фигуранта продвигают в СМИ. Зачем? Уехал и уехал. Неинтересен. Там выпендриваться не дадут и надо работать.
Бородатый
2018-12-10 12:38:06
кир, вариантов-то немного - либо он кому-то сват-брат-дружок-корешок и т.д., либо приплачивают за него :)
Valentina Vonti
2018-12-10 12:11:35
Молодец -ищи счастья в "Загробном Мире"-это освежит память и гармонию тепла и уюта.
Беня
2018-12-10 12:08:49
Про уродливость Карелии все понятно, это мы уже усекли. Теперь же выясняется, шо на уютных задворках просвещенной Эуропы (которые лично меня продолжают умилять) тоже не всё "из гуд", и там, если присмотреться, красоты, видите ли, не хватает. Вот такая печалька :)
Да, барин, вам надоть в Париж :)
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