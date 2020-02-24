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Политические итоги: "Карелию официально признали лузером"

Новости. Политика
13:03, 25 Февраля 2020
фото: © Александр Астафьев/POOL/ТАСС
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Политические итоги прошедшей недели подводит наш новый автор Сергей Савельев.

На прошлой неделе, 18 февраля ТАСС был уполномочен заявить о решении российского кабинета министров помочь проблемным регионам. Хорошо так помочь. Мощно. Премьер-министр страны Михаил Мишустин заявил:

"Поручаю вице-премьерам в самые кратчайшие сроки разработать и представить на утверждение программы развития этих территорий; им будет предоставлена поддержка из федерального бюджета по пять миллиардов рублей на каждую программу до 2024 года".

"Проблемных" субъектов федерации министерство экономики России насчитало десять. В них велика безработица, велика доля людей с доходами ниже прожиточного минимума, низкий среднедушевой доход и слабые инвестиции. В числе этих десяти "неудачников" оказалась и Карелия.

Да, конечно, можно радоваться этим миллиардам, если они еще будут. Почему "если еще будут"? Потому как Мишустин осторожно оговорился, что "эти планы еще нужно скоординировать с министерством финансов". А ну как Минфин не "скоординирует"? Скажет просто и доступно всем известной фразой: "Денег нет, но вы держитесь!" И что тогда?

Поэтому бросать в воздух чепчики еще рановато.

И вообще я, как человек, несущий в себе определенную долю здорового цинизма – а как без него в наше время прожить? – скажу, что повода для радости нет никакого. Карелию, мне кажется, официально признали лузером. Проблемным регионом с "непростой социально-экономической ситуацией".

Да, и на что пойдут эти "мишустинские миллиарды"? На затыкание дыр или на развитие республики? А то ведь дыры заткнут, деньги закончатся и что? Ждать, пока дадут еще?

Эти и другие политические итоги прошедшей недели наш новый автор Сергей Савельев подводит в рубрике "Личное мнение".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Os
2020-02-25 13:51:35
Карелия с 1920 г. проблемный регион, нуждающийся в финансировании.
drug
2020-02-25 13:24:25
Ну вот и все, надо готовить красную дорожку для нового губернатора.
Сергей
2020-02-25 13:16:21
Сколько же можно терпеть идиотов во власти в Карелии , это же не полигон для развития мозговых неразвитых функций .
Вася
2020-02-25 13:07:14
Жизнь коротка - потерпите немного
олег
2020-02-25 13:31:24
Вася, И потом наступит полная благодать......
Гость
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