Политические итоги: "Карелию официально признали лузером"

Политические итоги прошедшей недели подводит наш новый автор Сергей Савельев.

На прошлой неделе, 18 февраля ТАСС был уполномочен заявить о решении российского кабинета министров помочь проблемным регионам. Хорошо так помочь. Мощно. Премьер-министр страны Михаил Мишустин заявил:

"Поручаю вице-премьерам в самые кратчайшие сроки разработать и представить на утверждение программы развития этих территорий; им будет предоставлена поддержка из федерального бюджета по пять миллиардов рублей на каждую программу до 2024 года".

"Проблемных" субъектов федерации министерство экономики России насчитало десять. В них велика безработица, велика доля людей с доходами ниже прожиточного минимума, низкий среднедушевой доход и слабые инвестиции. В числе этих десяти "неудачников" оказалась и Карелия.

Да, конечно, можно радоваться этим миллиардам, если они еще будут. Почему "если еще будут"? Потому как Мишустин осторожно оговорился, что "эти планы еще нужно скоординировать с министерством финансов". А ну как Минфин не "скоординирует"? Скажет просто и доступно всем известной фразой: "Денег нет, но вы держитесь!" И что тогда?

Поэтому бросать в воздух чепчики еще рановато.

И вообще я, как человек, несущий в себе определенную долю здорового цинизма – а как без него в наше время прожить? – скажу, что повода для радости нет никакого. Карелию, мне кажется, официально признали лузером. Проблемным регионом с "непростой социально-экономической ситуацией".

Да, и на что пойдут эти "мишустинские миллиарды"? На затыкание дыр или на развитие республики? А то ведь дыры заткнут, деньги закончатся и что? Ждать, пока дадут еще?

Эти и другие политические итоги прошедшей недели наш новый автор Сергей Савельев подводит в рубрике "Личное мнение".