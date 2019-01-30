Политолог: Городская власть становится незамечаемой, когда она не выбираема и не подотчётна

Известный в Карелии политолог Олег Реут считает, что отсутствие всенародных выборов мэра нивелирует сущность местного самоуправления как формы публичной власти.

"Нынешний порядок "избрания" главы Петрозаводска комиссией, частично сформированной представительным органом местного самоуправления, имеет в своей основе элемент мажоритарной избирательной системы абсолютного большинства. Но никаких гарантий объективности и непредвзятости такого "выбора" не существует, так как он не производится непосредственно населением", - отмечает Олегу Реут.

"Городская власть – самая близкая к населению. Однако, когда она не выбираема и не подотчётна, то она становится незамечаемой", - считает он.

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