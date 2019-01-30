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Новости. Политика
12:32, 30 Января 2019
фото: Александр Щербак / Коммерсантъ

Политолог: Городская власть становится незамечаемой, когда она не выбираема и не подотчётна

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Известный в Карелии политолог Олег Реут считает, что отсутствие всенародных выборов мэра нивелирует сущность местного самоуправления как формы публичной власти.

"Нынешний порядок "избрания" главы Петрозаводска комиссией, частично сформированной представительным органом местного самоуправления, имеет в своей основе элемент мажоритарной избирательной системы абсолютного большинства. Но никаких гарантий объективности и непредвзятости такого "выбора" не существует, так как он не производится непосредственно населением", - отмечает Олегу Реут.

"Городская власть – самая близкая к населению. Однако, когда она не выбираема и не подотчётна, то она становится незамечаемой", - считает он.

Подробнее читайте далее.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
User
2019-01-30 13:12:28
Конституция РФ Ст.3
1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ.
2. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления.
3. Высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы.
4. Никто не может присваивать власть в Российской Федерации. Захват власти или присвоение властных полномочий преследуется по федеральному закону.

Следовательно, всё, что не избиралось в соответствие с п.3, попадает под действие п.4. Но, к сожалению, dura lex sed lex - это не про нас.
Не ангел
2019-01-30 13:12:05
Зачем вообще такая "власть" нужна? Пилить бюджет это понятно,но народу-то от этого?
кир
2019-01-30 13:11:39
Какая власть подотчётна у полудиких племён?
Сеня
2019-01-30 13:07:29
Если в нашей стране Конституция РФ нарушается верховными властями , то о чем тут говорить . Какое там местное самоуправление ? О чём , Вы ?
Гость
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