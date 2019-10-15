Политолог Олег Реут: "Оформляется система будущих оправданий"

Власти Карелии сами закладывают предпосылки для неподготовки в срок проектно-сметной документации по объектам, софинансируемым из федерального бюджета.

В начале октября правительство Карелии распорядилось перераспределить бюджетные расходы региона на разработку проектно-сметной документации по республиканским объектам, планируемым к софинансированию из федерального бюджета. Как считает политолог Олег Реут, это распоряжение раскрывает схему, в соответствии с которой в республике закладываются предпосылки для неподготовки проектно-сметной документации в срок:

"Другими словами, оформляется система будущих оправданий: стоимость проекта оказалась выше – подготовка ПСД заняла больше времени, чем ожидалось – госэкспертиза высказала замечания, вернула на доработку и так далее".

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