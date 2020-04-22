Полицейских хотят наделить новыми полномочиями

В правительстве подготовили законопроект, который предусматривает право полицейских вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и ограждать места проведения массовых мероприятий.

Поправки, расширяющие права полиции, были одобрены правительством на этой неделе. В Думу их еще не внесли, пишет "Интерфакс".



Авторы законопроекта предложили дать полиции право "обозначать доступными средствами, в том числе визуальными", место проведения массовых мероприятий и "осуществлять временное ограждение указанных мест и объектов".



Закон "о полиции" предлагается дополнить отдельной статьей о вскрытии транспортного средства. Предполагается, что полицейские получат право вскрывать машины для спасения жизни граждан, для предотвращения преступления, а также "для обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях". Если машину вскроют в отсутствие владельца, его следует проинформировать об этом в течение 24 часов с момента вскрытия.

Также прописано право полиции оцеплять или блокировать территории, жилые дома, строения и другие объекты. В границах оцепления полицейские получают право проводить "личный осмотр граждан, находящихся при них вещей, предметов, механизмов, веществ", а также осматривать транспортные средства.

Если гражданин откажется от осмотра или не покажет полицейскому свой автомобиль и грузы, полиция будет вправе не пропускать его через оцепление, как внутрь, так и наружу.

Действующее законодательство наделяет полицию правом блокировать участки местности.

Плицейские могут получить право применить оружие при задержании, если преследуемое лицо попытается не только прикоснуться к оружию, но и "совершить иные действия, дающие основания расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции".



Статью 30 действующего закона о полиции в правительстве предложили дополнить положением о том, "сотрудник полиции не подлежит преследованию за действия, совершенные при выполнении обязанностей, возложенных на полицию, и в связи с реализацией прав, предоставленных полиции".