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Полиция ищет грабителя, силой забравшего товар в магазине Карелии (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
12:49, 06 Октября 2020
фото: © кадр из видео/МВД Карелии
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Полицией Олонецкого района устанавливается личность подозреваемого в грабеже, сообщается на сайте МВД Карелии.

Так, 21 сентября неустановленное лицо в продуктовом магазине в Олонце совершило открытое хищение имущества с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья.

Полиция просит всех, кто узнал мужчину, запечатлённого на видеозаписи, незамедлительно сообщить об этом по телефонам:
+7-921-011-86-96, +7(81436) 4-14-18 или 02 (с мобильного – 102).

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Комментарии

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ppppp
2020-10-06 14:58:24
Беременный что ли? :)
кир
2020-10-06 14:23:12
Цена вопроса?
zanoza
2020-10-06 13:16:46
Что же это за насилие не опасное для жизни и здоровья?
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