Полиция Карелии нашла в автомагазине 200 канистр «омывайки» с метиловым спиртом

Возбуждено уголовное дело по факту продажи стеклоомывающей жидкости с содержанием метилового спирта в Медвежьегорском районе Карелии.

В Медвежьегорском районе возбуждено уголовное дело по факту хранения и сбыта опасных товаров, рассказали в Следкоме Карелии.



По версии следствия, работник магазина по продаже автозапчастей в декабре 2022 года складировал и хранил в торговом зале 200 с лишним канистр со стеклоомывающей жидкостью. Часть успели продать.



Согласно заключению эксперта, «омывайка» содержит метиловый спирт. Смертельно опасную жидкость изъяла полиция.



Расследование продолжается. Подозреваемому грозит до двух лет колонии.