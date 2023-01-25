Полиция Карелии нашла в автомагазине 200 канистр «омывайки» с метиловым спиртом

Возбуждено уголовное дело по факту продажи стеклоомывающей жидкости с содержанием метилового спирта в Медвежьегорском районе Карелии.
В Медвежьегорском районе возбуждено уголовное дело по факту хранения и сбыта опасных товаров, рассказали в Следкоме Карелии.
По версии следствия, работник магазина по продаже автозапчастей в декабре 2022 года складировал и хранил в торговом зале 200 с лишним канистр со стеклоомывающей жидкостью. Часть успели продать.
Согласно заключению эксперта, «омывайка» содержит метиловый спирт. Смертельно опасную жидкость изъяла полиция.
Расследование продолжается. Подозреваемому грозит до двух лет колонии.
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