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Полиция Карелии за месяц приняла 50 заявлений о краже велосипедов

Новости. Криминал
11:15, 09 Июня 2023
фото: © bryansktoday.ru

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Почти половину велосипедов украли в Петрозаводске, рассказали в региональном МВД.

Только за последний месяц в республике зарегистрированы 50 заявлений о кражах велосипедов, 24 преступления совершили в Петрозаводске.

Так, в минувшее воскресенье в дежурную часть обратилась 41-летняя петрозаводчанка, которая не нашла на месте свой велосипед стоимостью 20 тысяч рублей. Технику украли с территории частного дома.

Сотрудники патрульно-постовой службы по горячим следам задержали 36-летнего ранее судимого мужчину.

Возбуждено уголовное дело, сообщили в республиканском МВД.

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