Полиция Карелии за месяц приняла 50 заявлений о краже велосипедов

Почти половину велосипедов украли в Петрозаводске, рассказали в региональном МВД.

Только за последний месяц в республике зарегистрированы 50 заявлений о кражах велосипедов, 24 преступления совершили в Петрозаводске.

Так, в минувшее воскресенье в дежурную часть обратилась 41-летняя петрозаводчанка, которая не нашла на месте свой велосипед стоимостью 20 тысяч рублей. Технику украли с территории частного дома.



Сотрудники патрульно-постовой службы по горячим следам задержали 36-летнего ранее судимого мужчину.



Возбуждено уголовное дело, сообщили в республиканском МВД.