Полиция Карелии задержала ловкого «форточника»

Полиция Муезерского района Карелии раскрыла два эпизода краж.

Сотрудники уголовного розыска Муезерского района нашли подозреваемого в двух кражах. По версии правоохранителей, в конце февраля 20-летний мужчина забрался в магазин на втором этаже через открытую форточку.



Из кассы он забрал 2,5 тысячи рублей и скрылся, выпрыгнув из другого окна в сугроб. Деньги злоумышленник потратил на сигареты и алкоголь.

После он обворовал гараж. В него подозреваемый проник, сорвав замок. Добычей стали металлические вещи, которые он намеревался сдать в пункт приема, но не успел - его задержала полиция.

Возбуждены два уголовных дела, рассказали в МВД Карелии.