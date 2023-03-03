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Полиция Карелии задержала ловкого «форточника»

Новости. Криминал
09:42, 06 Марта 2023
фото: © Jaromir Chalabala / Shutterstock

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Полиция Муезерского района Карелии раскрыла два эпизода краж.

Сотрудники уголовного розыска Муезерского района нашли подозреваемого в двух кражах. По версии правоохранителей, в конце февраля 20-летний мужчина забрался в магазин на втором этаже через открытую форточку.

Из кассы он забрал 2,5 тысячи рублей и скрылся, выпрыгнув из другого окна в сугроб. Деньги злоумышленник потратил на сигареты и алкоголь.

После он обворовал гараж. В него подозреваемый проник, сорвав замок. Добычей стали металлические вещи, которые он намеревался сдать в пункт приема, но не успел - его задержала полиция.

Возбуждены два уголовных дела, рассказали в МВД Карелии. 

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