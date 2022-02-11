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Полиция объявила в розыск пропавшего жителя Петрозаводска с деменцией

Новости. Общество
17:04, 13 Февраля 2022
фото: Поиск людей в Карелии. ПСО "ДОБРОСПАС" Вконтакте

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Сотрудники полиции Петрозаводска разыскивают пропавшего без вести мужчину, который ушел из дома 12 февраля.

Сообщение об этом размещено в группе «Поиск людей в Карелии. ПСО «ДОБРОСПАС» Вконтакте.

Разыскивается Андрей Владимирович Е., 1963 г. р. Он ушел из дома по адресу ул. Машезерская, д. 30 и до настоящего времени его местонахождение не известно.

Приметы: рост 160 см, нормального телосложения, волосы светло-русые с проседью, глаза серо-голубые. Имеются проявления деменции. Может быть рассеян и дезориентирован.

Был одет в черную куртку, темно-синий свитер, черные брюки, темно-синие ботинки, черную шапку.

Всех, кому что-либо известно о его местонахождении или видевших его после 10:00 12.02.2022 г., полиция просит сообщать информацию по телефону: 8953-549-69-78

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