Полиция Петрозаводска ищет девушку, скрывшуюся от суда

Правоохранительные органы разыскивают обвиняемую в преступлении петрозаводчанку 1993 года рождения, сообщили в МВД Карелии.
Сотрудники полиции Петрозаводска разыскивают Юлию Ф. 1993 года рождения.
Женщина после обвинения в имущественном преступлении скрылась от суда.
Всех, кто знает, где искать обвиняемую, полиция просит сообщить эту информацию по номеру телефона: 8 981-402-06-14.
Конфиденциальность гарантируется.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание