Полиция просит опознать по видеозаписи подозреваемого в краже в Петрозаводске (ВИДЕО)

Уголовный розыск Петрозаводска обратился к жителям города с просьбой помочь установить личность подозреваемого в краже из торгового центра.

Об этом сообщается на сайте МВД, где размещена видеозапись из торгового зала.

«Сотрудники уголовного розыска Отдела полиции № 3 УМВД России по Петрозаводску устанавливают личность мужчины, запечатленного на видеозаписи. Он может быть причастен к хищению товара», — говорится в сообщении.

Всех, кто располагается информацией о подозреваемом, полиция просит сообщать по телефону 89210180905.