Полиция проверяет обстоятельства ДТП, где троллейбус снес два автомобиля в центре Петрозаводска

ДТП произошло днем в субботу, 27 января, на перекрестке улицы Куйбышева и проспекта Ленина.

В полиции Петрозаводска по факту ДТП с троллейбусом проводится проверка, сообщили в телеграм-канале ведомства.



Авария произошла в субботу, 27 января, около 15.40 на пересечении улицы Куйбышева и проспекта Ленина.

По предварительной информации, водитель троллейбуса, двигаясь по Куйбышева, не справился с управлением. В результате троллейбус столкнулся с двумя автомобилями.

На на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, сообщили в полиции.

Напомним, троллейбус на скорости влетел в стоящие на перекрестке авто, которые задели еще одну машину.