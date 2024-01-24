Полиция проверяет обстоятельства ДТП, где троллейбус снес два автомобиля в центре Петрозаводска

ДТП произошло днем в субботу, 27 января, на перекрестке улицы Куйбышева и проспекта Ленина.
В полиции Петрозаводска по факту ДТП с троллейбусом проводится проверка, сообщили в телеграм-канале ведомства.
Авария произошла в субботу, 27 января, около 15.40 на пересечении улицы Куйбышева и проспекта Ленина.
По предварительной информации, водитель троллейбуса, двигаясь по Куйбышева, не справился с управлением. В результате троллейбус столкнулся с двумя автомобилями.
На на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, сообщили в полиции.
Напомним, троллейбус на скорости влетел в стоящие на перекрестке авто, которые задели еще одну машину.
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