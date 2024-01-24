Троллейбус снес два автомобиля в центре Петрозаводска

ДТП произошло в субботу, 27 января, на перекрестке улицы Куйбышева и проспекта Ленина.

О жесткой дорожной аварии в центре Петрозаводска сообщили в телеграм-канале «ДТП ПТЗ и Карелии». Там же опубликовали видео, запечатлевшее момент аварии.

ДТП произошло днем в субботу, 27 января, в 15.36 на перекрестке улицы Куйбышева и проспекта Ленина.

«Троллейбус без тормозов?» — написали в тг.



«Троллейбус, видимо, по причине неисправности, простаранил несколько автомобилей и практически въехал в пешеходов, остановившихся на переходе, остановить его смог только сугроб», — рассказали в телеграм-канале.

Судя по видео, троллейбус на скорости влетел в стоящие на перекрестке авто, которые задели еще одну машину.



Обстоятельства ДТП и информация о пострадавших уточняются.

Фото: Амелия Хант / «Столица на Онего»