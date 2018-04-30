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Новости. Происшествия
16:07, 30 Апреля 2018

Полиция разыскивает молодого мужчину, который ушел из дома на Ключевой и исчез


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На вид ему 28 лет, одет в джинсы, куртку и кроссовки.

Полиция разыскивает пропавшего без вести Сергея В. 1989 года рождения, сообщается на сайте МВД Карелии.

По данным полиции, 24 апреля около 20:00 он ушел из дома на улице Судостроительной в Петрозаводске и до настоящего времени его местонахождение не известно.

Приметы: на вид 28 лет, рост 174 сантиметра, среднего телосложения, волосы прямые темно-русые, глаза карие.

Был одет: синяя спортивная куртка-ветровка, джинсы, кроссовки.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, просят сообщать по телефонам: (88142)73-92-40, 8981-405-41-44 или 02 (с мобильного - 102).

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